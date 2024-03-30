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İzmit Belediyesi halk iftarları Yahyakaptan Mahallesinde devam edecek

İzmit Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirdiği halk iftarları bu akşam Yahyakaptan Mahallesi’nde devam edecek

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İzmit Belediyesi halk iftarları Yahyakaptan Mahallesinde devam edecek mask

İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam kentin farklı noktalarında gönül sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının manevi iklimini mahallelerde yaşatan İzmit Belediyesi, bu akşam Yahyakaptan Mahallesinde bulunan Gülümse Kafe’de halk iftarı gerçekleştirecek. İftar programına tüm bölge halkı davetli.
# iftar, İzmit belediyesi

30 Mar 2024 - 12:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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