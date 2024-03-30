30 Mar 2024 - 12:57 - Gündem

İzmit Belediyesi halk iftarları Yahyakaptan Mahallesinde devam edecek

İzmit Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirdiği halk iftarları bu akşam Yahyakaptan Mahallesi’nde devam edecek