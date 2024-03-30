İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam kentin farklı noktalarında gönül sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının manevi iklimini mahallelerde yaşatan İzmit Belediyesi, bu akşam Yahyakaptan Mahallesinde bulunan Gülümse Kafe’de halk iftarı gerçekleştirecek. İftar programına tüm bölge halkı davetli.
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İzmit Belediyesi halk iftarları Yahyakaptan Mahallesinde devam edecek
İzmit Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirdiği halk iftarları bu akşam Yahyakaptan Mahallesi’nde devam edecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.