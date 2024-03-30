Göztepe maçını Sarper Barış Saka yönetecek

ANTALYA BÖLGESİNDEN A KLASMAN HAKEMİ

Göztepe maçı ile çıkış yakalamak isteyen Kocaelispor’da maçın hakemi belli oldu. 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Göztepe maçını, Antalya bölgesinden A klasman hakemi Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcıları, Nurettin Dinçer Demir, Oğuz Terzi ve Raşit Yorgancı yapacak.