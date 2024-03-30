Göztepe maçını Sarper Barış Saka yönetecek

ANTALYA BÖLGESİNDEN A KLASMAN HAKEMİ
Göztepe maçı ile çıkış yakalamak isteyen Kocaelispor’da maçın hakemi belli oldu. 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Göztepe maçını, Antalya bölgesinden A klasman hakemi Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcıları, Nurettin Dinçer Demir, Oğuz Terzi ve Raşit Yorgancı yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.