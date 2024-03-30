Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını

Şu günlerde TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK ile play-off için mücadele eden teknik direktör Yılmaz Vural’ın her hareketi olay olmaya devam ediyor.2 sene önce A Spor ekranlarına çıkan deneyimli teknik adamın programda anlattığı Özkan Sümer anısı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte Yılmaz Vural'ın sözleri:

"Allah rahmet eylesin Özkan Sümer hocamız ben 6 ay onun yardımcılığını yaptım. Malatya’da oynuyoruz bizim stoper çıkıyor vuruyor taak gol kendi kalemize. Bir daha çıkıyor vuruyor gol. Bana dedi ki, “Yılmaz ofansif bir oyuncu çıkaralım stoper sokalım” hocam dedim 3 stoperle mi oynayacaz ya dedi “bu şerefsiz anamızı ağlatacak bari bunu tutsun”Yılmaz Vural’ın bu anısı hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenler kahkahaya boğuldular.

Kaynak: yeniçağ