- Spor

Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını

Özkan Sümer ile yaşadığı bir olayı anlatan Yılmaz Vural izleyenlere kahkaha attırdı.

Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını mask

Şu günlerde TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK ile play-off için mücadele eden teknik direktör Yılmaz Vural’ın her hareketi olay olmaya devam ediyor.2 sene önce A Spor ekranlarına çıkan deneyimli teknik adamın programda anlattığı Özkan Sümer anısı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İşte Yılmaz Vural'ın sözleri:

"Allah rahmet eylesin Özkan Sümer hocamız ben 6 ay onun yardımcılığını yaptım. Malatya’da oynuyoruz bizim stoper çıkıyor vuruyor taak gol kendi kalemize. Bir daha çıkıyor vuruyor gol. Bana dedi ki, “Yılmaz ofansif bir oyuncu çıkaralım stoper sokalım” hocam dedim 3 stoperle mi oynayacaz ya dedi “bu şerefsiz anamızı ağlatacak bari bunu tutsun”Yılmaz Vural’ın bu anısı hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenler kahkahaya boğuldular.

Kaynak: yeniçağ
# oldu

30 Mar 2024 - 13:22 - Spor

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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