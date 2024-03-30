30 Mar 2024 - 13:27- Asayiş G:

Kumar oynayan 11 kişiye 70 bin 675 lira ceza verildi

 Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişiye, toplam 70 bin 675 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı
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Kumar oynayan 11 kişiye 70 bin 675 lira ceza verildi mask
Kumar oynayan 11 kişiye 70 bin 675 lira ceza verildi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 10 bin 300 liraya da el koydu.Çayırova ilçesinde de iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldı, toplam 25 bin 700 lira para cezası kesildi, 3 bin lira muhafaza altına alındı.İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen E.B. ve H.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.
# Çayırova, emniyet, Para, tespit, Kartepe

30 Mar 2024 - 13:27 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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