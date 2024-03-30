30 Mar 2024 - 13:40- Siyaset G:

İYİ Parti'de istifa depremi: 62 üye CHP’ye katıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden 62 üye, CHP’ye katıldı.

İYİ Parti'de istifa depremi: 62 üye CHP’ye katıldı mask

Aralarında İl Başkan Yardımcısı Murat Döger, İlçe Başkan Yardımcısı Yücel Dönmez, Karaali Mahalle Temsilcisi Sabahattin Kızıltepe, Ekinci Mahalle Temsilcisi Semir Doğru, Güzelburç Mahalle Temsilcisi Davut Amıklı, Kuzeytepe Temsilcisi Yusuf Durmuş'un da olduğu 62 kişi, İYİ Parti’den istifa ederek yapılan törenle  CHP’ye katıldı.CHP Antakya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen katılım töreninde partiye katılanlara rozetleri CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ve İlçe Başkanı Ümit Kutlu tarafından takıldı.

Kaynak: cumhuriyet
# seçim, chp, ilçe, İyi Parti

30 Mar 2024 - 13:40 - Siyaset

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Yorumlar

(4)
04

M. Karali - Böyle tam seçim arefesinde hangi parti olursa olsun saf değiştirenleri olsun olası hazzetmedim.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Mart 18:07
03

Deli Ormanlı - İyi parti kimsenin sığıntısı bir parti değildir yoksa ayrı parti olmazdı herkes boş konuşuyor. Tek hatası var hiç ittifak olmadan seçime girmemesi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 17:44
02

Eroldemirbek - ona abla demeyin , abla olmak deneyimli olmayı gerektirir o biliyor kendini bizde biliyoruz neden öz başına müstakil olmayı seçtiğini . siyasette çok tedbirli olmak hatasız olmak gerekir hele ki iktidarda değil isen .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mart 15:07
01

Cem Aksın - İyi Parti'nin başındakinin çok dili uzadı gitsin evinde köfte yapsın CHP sayesinde kuruldu ama dili öyle uzamış ki savaş açtı resmen CHP ye

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 30 Mart 14:08
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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