Kocaeli'de AKP'li isimlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

Yarın (Pazar) günü Mali İdareler ve Yerel Seçimlerinde AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adaylarının nerede oy kullanacağı belli oldu.
Şahin Talus
Karşıyaka Tüpraş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Başiskele
1047 Nolu Sandık
Tahir Büyükakın
Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi / İzmit
1161 Nolu Sandık
Sadettin Hülagü
Ulugazi İlkokulu / İzmit
1098 Nolu Sandık
Radiye Sezer Katırcıoğlu
Değirmendere Atatürk Ortaokulu / Gölcük
1069 Nolu Sandık
Veysel Tipioğlu
Mısakı Milli İlkokulu - Ortaokulu / Başiskele
1006 Nolu Sandık
Mehmet Akif Yılmaz
Mısakı Milli İlkokulu - Ortaokulu / Başiskele
1007 Nolu Sandık
Cemil Yaman
Mehmet Zeki Orban İlkokulu / Dilovası
1067 Nolu Sandık
Sami Çakır
Leyla Sarıgöl İlkokulu / Kartepe
1253 Nolu Sandık
Mehmet Yasin Özlü
Yuvacık İlkokulu / Başiskele
1085 Nolu Sandık
Bünyamin Çiftçi
Yenimahalle İlkokulu / Çayırova
1294 Nolu Sandık
Muzaffer Bıyık
Halide Edip İlkokulu / Darıca
1164 Nolu Sandık
Zinnur Büyükgöz
Mustafa Paşa İlkokulu-Ortaokulu / Gebze
1325 Nolu Sandık
Ali Yıldırım Sezer
Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi
1320 Nolu Sandık
Muhammet Mustafa Kocaman
Nusretiye İlkokulu / Kartepe
1256 Nolu Sandık
Şener Söğüt
Körfez Kent Emlak Konut İlk ve Ortaokulu
1336 Nolu Sandık
İbrahim Şirin
Nenehatun İlkokulu / Derince
1047 Nolu Sandık
Ramazan Ömeroğlu
Marshall Boya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi / Dilovası
1103 Nolu Sandık
Gündoğdu İlkokulu / İzmit
2219 Nolu Sandık
Erol Ölmez
Goncaaydın Köy Konağı / Kandıra
1084 Nolu Sandık
Mesut Çetinkaya
Necdet Calp İlkokulu / Karamürsel
1065 Nolu Sandık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Para - Gazete sahibi Taner bile AKP mitinginde yürüyordu, başka ne bekliyorsunuz tabiki AKP ileri yazacak.
Cengi̇z - Niye sadece akp ler, madem haber yapacaktınız etik olarak tüm siyasi parti adaylarını yazacaksınız. Başkaları gibi olmayın, sizi tarafsız biliyoruz..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.