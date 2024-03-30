30 Mar 2024 - 14:03- Siyaset G:

Kocaeli'de AKP'li isimlerin nerede oy kullanacağı belli oldu

AKP Kocaeli İl Başkanı, Milletvekilleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adaylarının nerede oy kullanacağı belli oldu.

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Kocaeli'de AKP'li isimlerin nerede oy kullanacağı belli oldu mask

Yarın (Pazar) günü Mali İdareler ve Yerel Seçimlerinde AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adaylarının nerede oy kullanacağı belli oldu.

Şahin Talus

Karşıyaka Tüpraş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Başiskele

1047 Nolu Sandık

 

Tahir Büyükakın

Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi / İzmit

1161 Nolu Sandık

 

Sadettin Hülagü

Ulugazi İlkokulu / İzmit

1098 Nolu Sandık

 

Radiye Sezer Katırcıoğlu

Değirmendere Atatürk Ortaokulu / Gölcük

1069 Nolu Sandık

 

Veysel Tipioğlu

Mısakı Milli İlkokulu - Ortaokulu / Başiskele

1006 Nolu Sandık

 

Mehmet Akif Yılmaz

Mısakı Milli İlkokulu - Ortaokulu / Başiskele

1007 Nolu Sandık

 

Cemil Yaman

Mehmet Zeki Orban İlkokulu / Dilovası

1067 Nolu Sandık

 

Sami Çakır

Leyla Sarıgöl İlkokulu / Kartepe

1253 Nolu Sandık

 

Mehmet Yasin Özlü

Yuvacık İlkokulu / Başiskele

1085 Nolu Sandık

 

Bünyamin Çiftçi

Yenimahalle İlkokulu / Çayırova

1294 Nolu Sandık

 

Muzaffer Bıyık

Halide Edip İlkokulu / Darıca

1164 Nolu Sandık

 

Zinnur Büyükgöz

Mustafa Paşa İlkokulu-Ortaokulu / Gebze

1325 Nolu Sandık

 

Ali Yıldırım Sezer

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi

1320 Nolu Sandık

 

Muhammet Mustafa Kocaman

Nusretiye İlkokulu / Kartepe

1256 Nolu Sandık

 

Şener Söğüt

Körfez Kent Emlak Konut İlk ve Ortaokulu

1336 Nolu Sandık

 

İbrahim Şirin

Nenehatun İlkokulu / Derince

1047 Nolu Sandık

 

Ramazan Ömeroğlu

Marshall Boya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi / Dilovası

1103 Nolu Sandık

 

Muharrem Tutuş

Gündoğdu İlkokulu / İzmit

2219 Nolu Sandık

 

Erol Ölmez

Goncaaydın Köy Konağı / Kandıra

1084 Nolu Sandık

 

Mesut Çetinkaya

Necdet Calp İlkokulu / Karamürsel

1065 Nolu Sandık

 

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30 Mar 2024 - 14:03 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Para - Gazete sahibi Taner bile AKP mitinginde yürüyordu, başka ne bekliyorsunuz tabiki AKP ileri yazacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 22:02
01

Cengi̇z - Niye sadece akp ler, madem haber yapacaktınız etik olarak tüm siyasi parti adaylarını yazacaksınız. Başkaları gibi olmayın, sizi tarafsız biliyoruz..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mart 21:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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