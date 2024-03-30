Başkan Büyükakın, ulaşım esnafıyla iftarda buluştu  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın minibüsçü ve otobüsçüler için düzenlediği iftar programına katıldı.
KONGRE SALONUNDA İFTAR
Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşımpark A.Ş Genel Müdürü Serhan Çatal, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Minisbüçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt ile çok sayıda minibüs ve otobüsçü esnafı katıldı.
“HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK”
Programda katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk. Bir tarafta halkın beklentileri bir tarafta esnafımızın beklentilerini dengeleyerek bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şartlarınızın ağırlığının farkındayız. Zorluklarınızın farkındayız. Hiçbir zaman görmemezlik yapmadık. İki taraflı bakarak sizleri de mağdur etmeden çözümler üretmeye çalıştık. Çünkü biz sizleri iş ortağımız, paydaşımız olarak görüyoruz. Bu kamu hizmetini sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Allah huzur içerisinde nice Ramazanlar ve bayram görmeyi de sizlere ve ailelerinize nasip eylesin” şeklinde konuştu. Kocaeli Minisbüçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt ise konuşmasında minibüs ve otobüsçü esnafa desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli̇ - BAŞKANIN EN BÜYÜK KANKALARI ESNAF ODALARI. 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞA HER TÜRLÜ HAKARETİ YAPAN DURAKLARDA GÖRDÜĞÜNDE DURAĞA YANAŞMADAN GİDEN BU MİLLETİN PARASINI HAVUZ SİSTEMİ ÜZERİNDEN HİZMET YAPMADIĞI HALDE MAĞDUR OLMASINLAR DİYE MAZOT DESTEĞİ ADI ALTINDA HER AY BELİRLİ BİR ÜCRETİ OTOBÜSCÜ ESNAFINA VEREN BAŞKAN BUNUN DİYETİNİ 31 MARTTA GÖRECEKTİR.AŞKINAN DEVAM.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.