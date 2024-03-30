Başkan Büyükakın, ulaşım esnafıyla iftarda buluştu  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın minibüsçü ve otobüsçüler için düzenlediği iftar programına katıldı.

KONGRE SALONUNDA İFTAR

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşımpark A.Ş Genel Müdürü Serhan Çatal, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Minisbüçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt ile çok sayıda minibüs ve otobüsçü esnafı katıldı.

“HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK”

Programda katılanları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk. Bir tarafta halkın beklentileri bir tarafta esnafımızın beklentilerini dengeleyerek bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şartlarınızın ağırlığının farkındayız. Zorluklarınızın farkındayız. Hiçbir zaman görmemezlik yapmadık. İki taraflı bakarak sizleri de mağdur etmeden çözümler üretmeye çalıştık. Çünkü biz sizleri iş ortağımız, paydaşımız olarak görüyoruz. Bu kamu hizmetini sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Allah huzur içerisinde nice Ramazanlar ve bayram görmeyi de sizlere ve ailelerinize nasip eylesin” şeklinde konuştu. Kocaeli Minisbüçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt ise konuşmasında minibüs ve otobüsçü esnafa desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.