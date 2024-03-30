Kocaeli'de fabrika yangını: Küle döndü

Yangın, Gebze ilçesi Cuma Mahallesi Ankara Caddesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çalışanlar kendini can havli ile dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangın söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin bir saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken fabrika küle döndü. Fabrikanın son hali drone ile havadan görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangın, Gebze ilçesi Cuma Mahallesi Ankara Caddesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çalışanlar kendini can havli ile dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangın söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin bir saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken fabrika küle döndü. Fabrikanın son hali drone ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.