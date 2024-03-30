30 Mar 2024 - 15:00- Asayiş G:

Kocaeli'de fabrika yangını: Küle döndü

Gebze ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın bir saate söndürüldü. Fabrika küle dönerken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de fabrika yangını: Küle döndü mask
Kocaeli'de fabrika yangını: Küle döndü
Kocaeli'de fabrika yangını: Küle döndü
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Yangın, Gebze ilçesi Cuma Mahallesi Ankara Caddesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çalışanlar kendini can havli ile dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangın söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin bir saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken fabrika küle döndü. Fabrikanın son hali drone ile havadan görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Ankara, sağlık

30 Mar 2024 - 15:00 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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