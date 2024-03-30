Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çelik üretiminde önemli pay sahibi olan Çelik Halat KAP’a geçtiğimiz günlerde vekaleten genel müdür atandığını açıklamıştı. Şirket tarafından KAP’a platformuna yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu 29/03/ 2024 tarihli toplantısında Sayın Ruşen Cem KÖSEOĞLU ‘nun Genel Müdürlüğe asaleten atanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Karar tarihi güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.
30 Mar 2024 - 15:18- Gündem Güncelleme:
Çelik Halat’a yeni genel müdür
Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çelik üretiminde önemli pay sahibi olan Çelik Halat 29 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Müdür atanması hakkında açıklamada bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bay Proförme - Eski genel mudur feridun aga fabrikayi tam 5 yil geriye goturdu feridun elindeki mevcut duzeni koruyamadi sanarsin adam fabrikayi batirmak icin başa getirilmiş bir proje idi..cem bey tam anlamiyla bir beyfendi.feridun gitti diye adak adayan yöneticiler var.
H.b. - Ruşen bey,şehrimizin en iyi işletmelerinden biri olan Çelik Halat fabrikamızda göreve başlamış bulunmaktasınız. Size ve tüm çalışanlarınıza başarılar diliyorum.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.