30 Mar 2024 - 15:18- Gündem G:

Çelik Halat’a yeni genel müdür

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çelik üretiminde önemli pay sahibi olan Çelik Halat 29 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Müdür atanması hakkında açıklamada bulundu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Çelik Halat’a yeni genel müdür mask

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çelik üretiminde önemli pay sahibi olan Çelik Halat KAP’a geçtiğimiz günlerde vekaleten genel müdür atandığını açıklamıştı. Şirket tarafından KAP’a platformuna yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu 29/03/ 2024 tarihli toplantısında Sayın Ruşen Cem KÖSEOĞLU ‘nun Genel Müdürlüğe asaleten atanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Karar tarihi güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi. 
# çelik halat, türkiye, karar, 2024

30 Mar 2024 - 15:18 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Bay Proförme - Eski genel mudur feridun aga fabrikayi tam 5 yil geriye goturdu feridun elindeki mevcut duzeni koruyamadi sanarsin adam fabrikayi batirmak icin başa getirilmiş bir proje idi..cem bey tam anlamiyla bir beyfendi.feridun gitti diye adak adayan yöneticiler var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 16:24
01

H.b. - Ruşen bey,şehrimizin en iyi işletmelerinden biri olan Çelik Halat fabrikamızda göreve başlamış bulunmaktasınız. Size ve tüm çalışanlarınıza başarılar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 07:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL