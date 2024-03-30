Büyük Birlik İzmit’ten Yahya Kaptan’da iftar

Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Batıkan Akballı, Büyük Birlik Partisi İzmit Meclis Adayı Gökhan Aladağ, Büyük Birlik Partisi Skm Başkanı Ali Oktay, Ak Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş , parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, iftar programında yaptığı konuşmada, Ak Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’a kefil olduğunu belirterek, seçmenlerin destek olmasını isterken, Muharrem Tutuş da, programa katılan seçmenlere seslenerek, ‘İzmit’i hep birlikte yöneteceğiz’ diyerek söz verdi.

TUTUŞ KARDEŞİMİZE İZMİT’İ EMANET ETME VAKTİ

Yarın gerçekleştirilecek olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde programda konuşan Küpçü, “ Cumhur ittifakı olarak 12 ilçemizde bir seçime girdik. Seçim sürecinde sizlere çok ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımızı hepimiz tanıyor ve seviyoruz zaten.

İzmit’te 5 yılda azımsanamayacak kadar çok kayıp verdik. İzmit Belediyemizi artık almak istiyoruz. Muharrem Tutuş kardeşimize İzmit’i emanet etme vakti geldi.” diyerek destek istedi.