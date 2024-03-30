Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 82 - Esenler Erokspor: 85

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Halil Erkoç, Niyazi Yasin Kahraman
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 4, Ja Cori Payne 25, Keith Martin Stone 25, Kevin Kaspar 12, Barboros Bozkurt 2, Hakan Şanlı 3, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Esenler Erokspor: Murat Göktaş 3, Kahlil Quinton Dukes 26, Altan Erol 12, Tuna Han Dikmen 1, Anthony Keith Morse 23, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 12, Deniz Can Çevik 3
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 20-10 (Erokspor lehine)
Devre: 42-32 (Erokspor lehine)
3. Periyot: 66-54 (Erokspor lehine)
Salon: Kocaeli Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.