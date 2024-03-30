Hürriyet'ten büyük yürüyüş: Kazanacağız

Yarın gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi seçim yasakları bugün saat 18'00'de başlıyor. Rekabetin yüksek olduğu İzmit'te ise yoğun geçen seçim çalışmalarında sona gelindi. İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet, yasağın başlamasına saatler kala ' Büyük İzmit Yürüyüşü' düzenledi. İzmit Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüşe Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Kocaeli İl eski Başkanı Keramettin Gençtürk, meclis üyesi adayları ile yüzlerce partili katıldı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Yürüyüş Yolu'nun Fevziye Camii civarında ise AK Parti standının önünden geçen CHP'liler ile AK Partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, zaman zaman emniyet ekipleri de iki grup arasına duvar ördü. Belsa Plaza önünde son bulan yürüyüşün ardından Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşlara seslendi.

ERCAN: ZAFERİMİZİ KUTLUYORUM

Programda ilk olarak konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Yarın akşam bu meydandan tekrar birlikte 5 yıllık zaferimizi kutlayacağız. Bu sefer güçlü meclisimiz ile kutlayacağız. Sizden isteğimiz önümüzdeki 5 yıl için güçlü başkan ve güçlü meclisi oluşturmak. Şimdiden zaferimizi kutluyorum” dedi.

SARI: SANDIKTAN AYRILMAYACAĞIZ

Ardından konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı, “Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini İzmit’te iktidar yapmaya hazır mısınız? Örgütümle gurur duyuyorum. Vekillerimle gurur duyuyorum. Başkanlarımızla gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Her bir oy sisteme girene kadar sandıktan ayrılmayacağız, Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımızı tekrar Belediye Başkanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

BİLGİN: BÜYÜKŞEHİR'DE KAZANACAĞIZ

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, “Kimileri bizim hayalimiz teleferik yapmak diyor. Bizim hayalimiz insanların mutlu şekilde yaşadığını sağlamak. Bizim hayalimiz bu kenti diğer şehirler ile yaraşır hale getirmek. Sosyal belediyecilik nedir Fatma Başkan bize gösterdi. Şimdi daha büyük bir dokunuş ile Büyükşehir'de kazanacağız” dedi.

ÇİLER: BAHAR ERKEN GELDİ

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise, “İki bayramı bir arada yaşayacağız. Hem Fatma Hanım'ı hem Atasoy kardeşimi görmek istiyorsanız sandıklara sahip çıkın. Yüreğinize sahip. Biz her zaman vicdanı hür nesiller yetişen atanın çocuklarıyız. Yolunuz aydın olsun. Bu bahar erken geldi” dedi.

YILDIZLI: EMEKLİLER SANA GÜZELLİK YAPACAK

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “ Türkiye ittifakını kıskanmış Sayın Tipioğlu. 12 ilçede emekliler seni arıyor. 31 Mart’ta emekliler sana güzellik yapacak. Yarın Pazar. 6 milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı muhakkak tansiyon hapı almayı unutmasın. Sandıklar açılınca o hapa ihtiyaçları olacak” ifadelerine yer verdi.

HÜRRİYET: TEK YÜREK OLDUK

Son olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı ve Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise şunları söyledi: “5 yıl önce bu coşkuyu yaşamıştık. 5 yıl sonra halkın belediyesini kuracağız israfı bitireceğiz demiştik. Söz veriyoruz. kazanacağız demiştik. Sözümüzü tuttuk kazandık. Şimdi yine söz veriyorum. Kazanacağız, hiç şüpheniz olmasın. 5 yıl daha ranta geçit vermeyeceğiz. 5 yıl daha sosyal belediyeciliğin bayrağını zirvede tutacağız. Bütün örgütümüze teşekkür ediyorum. Hepimiz tek yürek olduk. Bu tek yürek bizlere kazandıracak. Yarın sandıklara sahip çıkıp sonra burada zafer kutlayacağız.”