Hürriyet'ten büyük yürüyüş: Kazanacağız

Yarın gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi seçim yasakları bugün saat 18'00'de başlıyor. Rekabetin yüksek olduğu İzmit'te ise yoğun geçen seçim çalışmalarında sona gelindi. İzmit Belediye Başkanı ve adayı Fatma Kaplan Hürriyet, yasağın başlamasına saatler kala ' Büyük İzmit Yürüyüşü' düzenledi. İzmit Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüşe Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Kocaeli İl eski Başkanı Keramettin Gençtürk, meclis üyesi adayları ile yüzlerce partili katıldı.
GERGİNLİK YAŞANDI
Yürüyüş Yolu'nun Fevziye Camii civarında ise AK Parti standının önünden geçen CHP'liler ile AK Partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, zaman zaman emniyet ekipleri de iki grup arasına duvar ördü. Belsa Plaza önünde son bulan yürüyüşün ardından Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşlara seslendi.
ERCAN: ZAFERİMİZİ KUTLUYORUM
Programda ilk olarak konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Yarın akşam bu meydandan tekrar birlikte 5 yıllık zaferimizi kutlayacağız. Bu sefer güçlü meclisimiz ile kutlayacağız. Sizden isteğimiz önümüzdeki 5 yıl için güçlü başkan ve güçlü meclisi oluşturmak. Şimdiden zaferimizi kutluyorum” dedi.
SARI: SANDIKTAN AYRILMAYACAĞIZ
Ardından konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı, “Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini İzmit’te iktidar yapmaya hazır mısınız? Örgütümle gurur duyuyorum. Vekillerimle gurur duyuyorum. Başkanlarımızla gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Her bir oy sisteme girene kadar sandıktan ayrılmayacağız, Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımızı tekrar Belediye Başkanı yapacağız” ifadelerini kullandı.
BİLGİN: BÜYÜKŞEHİR'DE KAZANACAĞIZ
CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, “Kimileri bizim hayalimiz teleferik yapmak diyor. Bizim hayalimiz insanların mutlu şekilde yaşadığını sağlamak. Bizim hayalimiz bu kenti diğer şehirler ile yaraşır hale getirmek. Sosyal belediyecilik nedir Fatma Başkan bize gösterdi. Şimdi daha büyük bir dokunuş ile Büyükşehir'de kazanacağız” dedi.
ÇİLER: BAHAR ERKEN GELDİ
CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise, “İki bayramı bir arada yaşayacağız. Hem Fatma Hanım'ı hem Atasoy kardeşimi görmek istiyorsanız sandıklara sahip çıkın. Yüreğinize sahip. Biz her zaman vicdanı hür nesiller yetişen atanın çocuklarıyız. Yolunuz aydın olsun. Bu bahar erken geldi” dedi.
YILDIZLI: EMEKLİLER SANA GÜZELLİK YAPACAK
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “ Türkiye ittifakını kıskanmış Sayın Tipioğlu. 12 ilçede emekliler seni arıyor. 31 Mart’ta emekliler sana güzellik yapacak. Yarın Pazar. 6 milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı muhakkak tansiyon hapı almayı unutmasın. Sandıklar açılınca o hapa ihtiyaçları olacak” ifadelerine yer verdi.
HÜRRİYET: TEK YÜREK OLDUK
Son olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı ve Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise şunları söyledi: “5 yıl önce bu coşkuyu yaşamıştık. 5 yıl sonra halkın belediyesini kuracağız israfı bitireceğiz demiştik. Söz veriyoruz. kazanacağız demiştik. Sözümüzü tuttuk kazandık. Şimdi yine söz veriyorum. Kazanacağız, hiç şüpheniz olmasın. 5 yıl daha ranta geçit vermeyeceğiz. 5 yıl daha sosyal belediyeciliğin bayrağını zirvede tutacağız. Bütün örgütümüze teşekkür ediyorum. Hepimiz tek yürek olduk. Bu tek yürek bizlere kazandıracak. Yarın sandıklara sahip çıkıp sonra burada zafer kutlayacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Öz izmitli - Hep yalan
Ceditli - kibiri ile sandığa gömüldü.
Emekli Tutuş Tu - BU gün Gördüğüm İzmit yürüyüşünüzü Tutuş ta aynı yerde yürüdü Meydan yalan söylemez Fatma abla çok iş yapmasan da seviliyorsun, Tutuş hiç yürüyüş yoluna çıkmasaydı daha fazla oy alırdı. Sadece tepki Topladı seçim otobüsleri bangır bangır dükkanların camları kırılacak tı. AYIP oldu.
Taner - Sen bittin CHP; 5 yıllık İstanbul ve İzmit beldiyeleri AKP ye ençok kazandıranı oldu.
Sizin başarısız ve beceriksiz belediyeciliğnizi gören halk AKP tekrar dönüş yaptı.
İzmitte çok kotu sınav verdiniz. 2 senden fazla çarşı btmedi halk da esnaf da sizden
yaka silkti. Açtığınız yerlerin size faydası yok yandaşları dodlurdunuz halk bunu
görüyor. Yürüyüş yolunda AKP lileri provoke edip olay çıkarttınız. yolda geçeneleri
provoke edip, ardından mağdur edebiyatı yapıp bir kaç oy kaparız diye bakıyorlar ama
havanızı alırsınız, bu provakasyon işlerinden size ekmek çıkmaz CHP, seçimden sonra
her tarafa Atatürk posterleri asıp, heykelleri dikip , seçim üstüde başörtüsü ile iftardan
iftra koşmayı bu halka yedirtemezsiniz siz bu müslüman ülkede bittiniz.
Kadir41 - Umarım kazanırlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.