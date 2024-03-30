Seçim günü AVM’ler, kafeler, eğlence mekânları açık mı?

Türkiye yarın 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticlerini seçmek için sandık başında olacak. Pazar günü uygulanacak seçim yasakları YSK tarafından açıklandı. Peki, 31 Mart seçim günü kafeler, AVM’ler, eğlence mekânları açık olacak mı? İşte, ayrıntılar…
31 MART ALKOL SATIŞI YASAK MI?
Seçim günü (yarın) saat 06.00'dan gece saat 00.00'e kadar, alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
YARIN KAFELER, KIRAATHANE VE EĞLENCE MEKÂNLARI AÇIK OLACAK MI?
Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
SİLAH TAŞIMAK YASAK
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.