30 Mar 2024 - 17:55- Gündem G:

SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mart seçim günü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Az Bulutlu, sıcaklık ise 28 derece olarak tahmin ediliyor.

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZAR24.00 - 03.0020207838
PAZAR03.00 - 06.00171778310
PAZAR06.00 - 09.00202082310
PAZAR09.00 - 12.00252557315
PAZAR12.00 - 15.002828461024
PAZAR15.00 - 18.00262661724
PAZAR18.00 - 21.00222268116
PAZAR21.00 - 24.00202069110

30 Mar 2024 - 17:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.489.871 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL