SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Az Bulutlu, sıcaklık ise 28 derece olarak tahmin ediliyor.

Saat Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) PAZAR 24.00 - 03.00 20 20 78 3 8 PAZAR 03.00 - 06.00 17 17 78 3 10 PAZAR 06.00 - 09.00 20 20 82 3 10 PAZAR 09.00 - 12.00 25 25 57 3 15 PAZAR 12.00 - 15.00 28 28 46 10 24 PAZAR 15.00 - 18.00 26 26 61 7 24 PAZAR 18.00 - 21.00 22 22 68 1 16 PAZAR 21.00 - 24.00 20 20 69 1 10