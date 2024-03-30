CHP'li Gençtürk'ten AKP'liler ile çıkan arbede sonrası açıklama "Provovakasyonlara rağmen..."

AKP'liler CHP standı önünden geçtiği sırada bu CHP’li gençler misilleme olarak ‘ Fatma Kaplan Hürriyet’ sloganları atmaya başladı. Sivil polis ekipleri CHP standı önünden önlem aldı. Ancak birden ortalık karıştı. Karşılıklı slogan atılması üzerine AKP'lerle CHP’li gençler arasında arbede çıktı. Kısa süre içerisinde meydan muharebesine dönen kavgayı Çevik Kuvvet Ekipleri ayırdı. Çevik Kuvvet Ekipleri CHP standı önünde etten duvar ördü. Seçim yasaklarının başlaması ile birlikte parti standları kaldırıldı.
VAROLSUNLAR
Olayın ardından orada gençlerle birlikte olan CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk açıklama yaptı. Gençtürk ''Tüm provovakasyonlara rağmen kendilerine yakışan duruşu bozmayan CHP'nin gençleri, kardeşlerim varolsunlar. Bugün gördük ki; İzmit, rantın değil, halkın belediyesi olmaya devam edecek ve bu birilerini çok rahatsız ediyor. Son görev, yarın sandık güvenliği. Her seçmen kendi sandığının müşahididir. Önce oy ver, sonra verdiğin oya sahip çık...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Erol Demirbek - bravo çalışkan babanın çalışkan oğluna .
Emekli - Resimde biji PKK 2 parmak işareti yapan DEM lileri iyi gör milletim. DEM lile CHP lilerin içinde 2 parmak ile bijı PKK işareti yapıyor. Ben emekliyim 10 bin TL maaş ile geçinemiyorum fakat PKK lılarla resimde görüldüğü gibi iç içe olan CHPpkk ittifakına asla oy vermem. Aç kalırım, çöpren ekmek toplarım yine CHP oy vermem. Bunlar iktidar olsun DEM ile vatanı bölmeye kalkarlar, hiç de çekinmyor CHP içindeki PKK lılar cesurca PKK işareti yapıyorlar. Vatan hainleri hariç bunu bu millet görüyor. Hergün asker polis şehit cenazesi geliyor PKK lıları içinde açıp 2 parmaklı zafer PKK nın işaretleri yapma ile neyin peşindesin?, CHP, kendi kendini bitirdin. Atatürkçüler dahi artık size oy vermiyor. Atanın partisi bu yukardaki resimde görüldüğü gibi oldu APO nun partisi.
Taner - Bitik CHP nin son çırpınışları. Kaybedeceklerini anladılar yolda geçeneleri provoke edip, ardından mağdur edebiyatı yapıp bir kaç oy kaparız diye bakıyorlar ama havanızı alırsınız, bu provakasyon işlerinden szie ekmek çıkmaz CHP, seçimden sonra her tarafa Atatürk posterleri asıp, heykelleri dikip , seçim üstüde başörtüsü ile iftardan iftra koşmayı bu halka yedirtemezsiniz siz bu müslüman ülkede bittiniz.
Emekli̇ - yarın, bu saatlerde orhan abinden .bana kaderimin bir oyunu bunu dinlerken ağlarsın
Yusuf - nazım ortalık karışınca nasıl çocukların arkasına saklandın. fatma sana güle güle. nazım sen dur senle işimiz var.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.