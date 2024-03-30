CHP'li Gençtürk'ten AKP'liler ile çıkan arbede sonrası açıklama "Provovakasyonlara rağmen..."

Emekli - Resimde biji PKK 2 parmak işareti yapan DEM lileri iyi gör milletim. DEM lile CHP lilerin içinde 2 parmak ile bijı PKK işareti yapıyor. Ben emekliyim 10 bin TL maaş ile geçinemiyorum fakat PKK lılarla resimde görüldüğü gibi iç içe olan CHPpkk ittifakına asla oy vermem. Aç kalırım, çöpren ekmek toplarım yine CHP oy vermem. Bunlar iktidar olsun DEM ile vatanı bölmeye kalkarlar, hiç de çekinmyor CHP içindeki PKK lılar cesurca PKK işareti yapıyorlar. Vatan hainleri hariç bunu bu millet görüyor. Hergün asker polis şehit cenazesi geliyor PKK lıları içinde açıp 2 parmaklı zafer PKK nın işaretleri yapma ile neyin peşindesin?, CHP, kendi kendini bitirdin. Atatürkçüler dahi artık size oy vermiyor. Atanın partisi bu yukardaki resimde görüldüğü gibi oldu APO nun partisi.