Ümit Özdağ erken seçim için tarih verdi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin konuşan Özdağ, erken seçim için de tarih verdi.
İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Özdağ, yerel seçim sonuçlarının 2028'deki genel seçimleri öne alacağını öne sürdü. Özdağ, yeni Anayasa planının da bu doğrultuda gerçekleşeceğini söyledi.
“ERKEN SEÇİM 2025 YILINDA”
“Bu seçim sonuçlarından(yerel) erken seçim sonuçları çıkacak” diyen Özdağ, şöyle devam etti:
“2028’e kalmayacak bu iş. 2025’e kadar biter bu iş diye düşünüyorum. Göreceksiniz bundan dolayı hemen anayasayı getiremezler.
“MHP İLK 3 MADDENİN ÇIKARILMAMASININ SİGORTASI DEĞİLDİR”
Üstelik bu anayasanın değişmesi için tamamen bir kurucu meclise ihtiyaç var. Bu meclis bu anayasayı istedikleri gibi değiştiremez. Bu meclis anayasanın ilk 3 maddesini değiştiremez. Onun için bir kurucu meclise ihtiyaç var. Kurucu mecliste yeni bir seçime ihtiyaç duyar. Zafer Partisi olarak şunu net olarak söylüyoruz. Anayasanın ilk 3 maddesine dokundurtmayız. 66. Maddeye dokundurtmayız. Bunun olmaması için MHP bir sigorta değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin sigortası Zafer Partisi’dir.”
Kaynak: 12punto
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Erol Demirbek - ilk genel seçimde oyum zaFer partisine, ülkemiz ABD nin talimatı ile illerimize emirler yazılar gönderilerek suriyeliler ülkemin asli unsuru imiş gibi gösterilip 30-50 dönüm hazine arazilerinin suriyelilere verilmesi için imzalanmasın isteniyormuş aydın balıkesir vb. kabul etmiş karşılığında ABD 3 MİLYAR DOLAR VERECEKMİŞ. MANİSA TİCARET ODASI BAŞKANI İTİRAZ ETMİŞ KAVGALAŞMIŞLAR . türk partisine ihtiyaç var .
Jeol.müh. Behzat Gönül - Siyasi ve ekonomik planları, beklenen büyük İstanbul depreminin etkileyeceğini ve belirleyici olacağını bilmekteyiz.
Jeoloji Mühendisi olarak, depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım tv ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4' lük Kocaeli depremini ve halen depremlerin önceden tespitini tek başıma yapabilmeyi sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli).
Emekli̇ - İKTİDAR İSTEDİĞİ ŞEKİLDE YEREL SEÇİMLERDEN BEKLEDİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARINI ALAMADIĞI TAKTİRDE BU MİLLETİN ÖNÜNE ERKEN GENEL SEÇİM SANDIĞIDA GELECEKTİR. EKONOMİNİN GÖRÜNTÜSÜ ONU GÖSTERİYOR.
Rafet El Roman - İyi geceler demeyi unuttun.
Şehirli: - Milletvekili olmak için hayal kurmaktadır. Veya hükümeti gaza getirmeye çalışıyor. Dünya dönmeye devam ediyor.
Eski Takaüt - gece yatarken üstünü iyi ört şişeyi açıkta bırakıp üşütmede koku her yeri sarmasın
Ahmet Koc - Sen git hdp le isbirligi yap ondan sonra konuş boş laf ne yazıkki sana inanma var
Derince - SEN SIĞINMACILARI DEĞİL SIĞINMACILAR SENİ GÖNDERECEK
Faşistlerin Hayali - benim anladığım sığınmacılar bunu nerede nasıl yakalayıp bir yerlerde iyi üfleme çekmiş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.