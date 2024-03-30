Ümit Özdağ erken seçim için tarih verdi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin konuşan Özdağ, erken seçim için de tarih verdi.

İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Özdağ, yerel seçim sonuçlarının 2028'deki genel seçimleri öne alacağını öne sürdü. Özdağ, yeni Anayasa planının da bu doğrultuda gerçekleşeceğini söyledi.

“ERKEN SEÇİM 2025 YILINDA”

“Bu seçim sonuçlarından(yerel) erken seçim sonuçları çıkacak” diyen Özdağ, şöyle devam etti:

“2028’e kalmayacak bu iş. 2025’e kadar biter bu iş diye düşünüyorum. Göreceksiniz bundan dolayı hemen anayasayı getiremezler.

“MHP İLK 3 MADDENİN ÇIKARILMAMASININ SİGORTASI DEĞİLDİR”

Üstelik bu anayasanın değişmesi için tamamen bir kurucu meclise ihtiyaç var. Bu meclis bu anayasayı istedikleri gibi değiştiremez. Bu meclis anayasanın ilk 3 maddesini değiştiremez. Onun için bir kurucu meclise ihtiyaç var. Kurucu mecliste yeni bir seçime ihtiyaç duyar. Zafer Partisi olarak şunu net olarak söylüyoruz. Anayasanın ilk 3 maddesine dokundurtmayız. 66. Maddeye dokundurtmayız. Bunun olmaması için MHP bir sigorta değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin sigortası Zafer Partisi’dir.”

Kaynak: 12punto