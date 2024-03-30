Türk Hava Yolları'ndan engelli bireylere fırsat

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da görevlendirmek üzere engelli genç bireyler için yeni bir personel alımı gerçekleştirecek.
Şirket, engelli bireylere iş gücüne katılım ve yeteneklerini sergileme fırsatı olarak tam zamanlı iş olanakları sunuyor.
T24'te yer alan habere göre, THY'ye iş başvurusunda bulunmak isteyen engellilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması, adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.
İstihdam edilecek bireyler, 1994 ve sonrası doğumlu ve lisans mezunu olacak. Başvuru yapacaklar, en az yüzde 40 ve üzeri engel durumunu gösterir sağlık raporu ibraz edecek.
İşi alımda, çevrim içi İngilizce ve genel yetenek sınavı, video mülakatı, çevrim içi İngilizce mülakatı, kişilik envanteri ve kurul mülakatları aşamaları olacak.
Başvurular, 14 Nisan'a kadar kabul edilecek.
İşe alım hakkında detaylı bilgiye, "https://careers.turkishairlines.com/tr-TR/" bu linkten elde edebilirsiniz.
Kaynak: 12punto
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.