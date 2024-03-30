Türkiye'de VAR sistemine neden güvenilmiyor?

Burak Abatay / BBC Türkçe



Bir kulüp başkanının maçın hakemine saldırması, bir başka kulüp başkanının hakem kararlarını beğenmeyip takımını sahadan çekmesi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tarafların sahaya girip futbolculara saldırması hem ulusal hem de uluslararası spor kamuoyunun gündemindeydi.

Son olaraksa 1 Mart 2024 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Merkez Hakem Kurulu (MHK) eğitim toplantısına ait bir video sosyal medyaya sızdırıldı.

Videoda 26 Şubat’ta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında yaşanan bir ikili mücadele için video yardımcı hakem ( VAR) uyarısıyla verilen penaltıya dair konuşmalar yer aldı.

Kaynak: BBC TÜRKÇE