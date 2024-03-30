30 Mar 2024 - 18:38- Spor G:

Türkiye'de VAR sistemine neden güvenilmiyor?

Türkiye’de futbol sportif başarılar ya da seyir zevkinden daha çok, saha içi ve saha dışında yaşanan skandallar ve hakemlerle konuşuluyor.

Türkiye'de VAR sistemine neden güvenilmiyor? mask

Burak Abatay / BBC Türkçe

Bir kulüp başkanının maçın hakemine saldırması, bir başka kulüp başkanının hakem kararlarını beğenmeyip takımını sahadan çekmesi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tarafların sahaya girip futbolculara saldırması hem ulusal hem de uluslararası spor kamuoyunun gündemindeydi.

Son olaraksa 1 Mart 2024 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Merkez Hakem Kurulu (MHK) eğitim toplantısına ait bir video sosyal medyaya sızdırıldı.

Videoda 26 Şubat’ta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında yaşanan bir ikili mücadele için video yardımcı hakem ( VAR) uyarısıyla verilen penaltıya dair konuşmalar yer aldı.

Kaynak: BBC TÜRKÇE
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30 Mar 2024 - 18:38 - Spor

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