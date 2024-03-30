Türkiye'de VAR sistemine neden güvenilmiyor?

Burak Abatay / BBC Türkçe
Bir kulüp başkanının maçın hakemine saldırması, bir başka kulüp başkanının hakem kararlarını beğenmeyip takımını sahadan çekmesi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tarafların sahaya girip futbolculara saldırması hem ulusal hem de uluslararası spor kamuoyunun gündemindeydi.
Son olaraksa 1 Mart 2024 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Merkez Hakem Kurulu (MHK) eğitim toplantısına ait bir video sosyal medyaya sızdırıldı.
Videoda 26 Şubat’ta oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında yaşanan bir ikili mücadele için video yardımcı hakem ( VAR) uyarısıyla verilen penaltıya dair konuşmalar yer aldı.
Kaynak: BBC TÜRKÇE
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.