Mehmet Şimşek'in 'çerez parası' sevinci

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün finansmanı Dünya Bankası'ndan sağlanacak yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarındaki 3 projenin bankanın İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında " Türkiye'nin ekonomi yol haritasına duyulan güven, dış kaynak akışının bu yıl da tüm hızıyla sürmesini sağladı" diyerek gelen 1,5 milyar dolardan övgüyle bahseden Şimşek aynı miktar para için 'çerez parası' değerlendirmesini yapmıştı.

NEREDEN NEREYE...

Devlet kurumlarındaki araçlara harcanan paranın muhalefet tarafından gündeme getirilmesi üzerine 2015 yılında Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, araçlar için harcanan para miktarını açıklamış ve Türkiye’nin milli gelirinde ve bütçesinde çerez parası bile olmadığını ifade etmişti:

"Kusura bakmayın bunları söylemem lazım, çünkü programları olsa, vizyonları olsa bunları konuşurlardı" diyen Mehmet Şimşek 2015 yılında şunları söylemişti:

"Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor.

Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez...

Bakın 2014 yılında Türkiye’deki bütün araçların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve yakıtı 3.3 milyar liradır. Türkiye’nin bütçesi 473 milyar liradır. Binde 7’de bahsediyoruz. Bakın, şu anda bütün siyaset indirgenmiş, binde 7’ye indirgenmiş. Niye? Çünkü vizyon yok, program yok, proje yok."

2014'te ortalama dolar kurunun 2.18 lira olduğu dikkate alındığında o yıl araç saltanatına giden 3.3 milyar liranın 1,5 milyar dolar yaptığı görülüyor.