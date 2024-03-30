Seçim öncesi döviz büroları önünde kuyruk oluştu

Dövizdeki hareketlilik ve seçimden sonra dövizin yükseleceğine dair beklenti, pek çok kişiyi harekete geçirdi.

Döviz büroları önündeki ekranlardan dövizin iniş ve yükselişini anlık takip edenler, kur düşüşü oluşunca paralarını dövize çeviriyor. Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturanların büyük çoğunluğu ise emekliler.

"DÖVİZ BÜROSU AÇILMADAN EMEKLİLER KAPIDA BEKLEMEYE BAŞLIYOR"

Gazete Duvar'dan Berkay Çolak'ın haberine göre, ara vermeden çalıştıklarını anlatan bir döviz bürosu çalışanı, yoğunluk çok fazla artarsa sırada bekleyenleri başka döviz bürolarına yönlendirdiklerini anlattı. İsmini vermek istemeyen bir döviz bürosu çalışanı, "Biz büroyu açmadan emekliler büro önünde beklemeye başlıyor. Bu aralar talep çok yüksek ve özellikle emekliler ile yurt dışından çalışmaya gelenler birikimlerini dövize çeviriyorlar. Bazen öyle sıralar oluşuyor ki başka döviz bürolarına da gidebilirsiniz diyoruz" dedi.

"20 DOLAR ALMAK İÇİN 20 DAKİKA SIRA BEKLEYENLER VAR"

Kendilerine döviz kurunun ne kadar olacağıyla ilgili çok soru sorulduğunu belirten döviz bürosu çalışanı, "Artışı genelde bizlere soruyorlar ama biz döviz artışıyla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Sonuç olarak biz de bilmiyoruz ve yanıltıcı konuşmak istemiyoruz. İnsanların geneli yerel seçimler sonrasında dövizde artış olacağını düşünerek elindeki paraları dövize çeviriyor. 20 dolar alabilmek için 20 dakika sırada bekleyenler var" diye konuştu.

"İNSANLAR BİRİKİMLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Dövize yönelişin sebeplerini değerlendiren Ekonomist Mustafa Sönmez, insanların enflasyondaki tırmanışa karşı birikimlerini korumaya çalıştıklarını söyledi. Sönmez, " Türk lirası faizini yeterli bulmayanlar, faiz oranında artış olmayacağı beklentisiyle dövize yöneliyor. Ancak Merkez Bankası'nın müdahalesi sonucu faiz artışıyla beraber dövize yönelik kısa süreli bir bekleme söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

"SON SÖZÜ ENFLASYON SÖYLEYECEK"

Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkez Bankası faizlerini artırma konusunda bir sinyal verdi. Bu durum dövize yönelimin yolunu şimdilik kesti gibi duruyor ancak bütün mesele enflasyondaki tırmanışın sürüp sürmemesi ile ilgili. Türkiye'nin döviz ihtiyacı yani ithalat ve borçların ödenme talebi de dövizi belirliyor. Önümüzdeki aylarda ekonomide büyüme değil de yavaşlama yönünde eğilim olabilir, bu da ithalat talebini azaltır. Tüm bunlar toplamda döviz fiyatını yükseltmek yerine yavaşlatan, hatta yataya yönelten etkenler olur. İktidar yerel seçimlerden sonra piyasayı sıkılaştıran, talebi düşüren sert önlemler alabilir. Esasında son sözü tabii ki enflasyon söyleyecek. İktidar enflasyonu kontrol altına alabilirse dövizde de yavaşlama söz konusu olabilir."

Kaynak: BİRGÜN