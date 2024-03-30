Balkan ülkesinde Türkçe resmi dil ilan edildi

Kuzey Mitroviça belediyesinde bugün yapılan oturumunda kabul edilen tasarı ile Türkçe'nin resmi dil olmasına onay çıktı.
Kuzey Mitroviça belediyesinde bugünkü meclis oturumunda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Enis Kervan'ın Kuzey Mitroviça’da Türkçe'nin resmi dil kabul edilmesi için verdiği teklif meclis tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildi.
'VARLIĞIMIZI HİSSETTİRECEĞİZ'
Meclis toplantısının adından açıklama yapan milletvekili Enis Kervan, "Bugün Kosova Türkleri için tarihi bir gün, bugün bizim bayramımız. Kosova, Türkçeye evet dedi. Kuzey Mitroviça’da Türk dili artık resmi dil olarak kabul da edildi. Böyle bir girişimde bulunduğumuz için kendi adıma ve parti adına çok mutluyum. Kosova'nın her yöresinde her karışında yaşayan Türkler, KDTP'nin himayesi altında olacaklardır. Her zaman varlığımızı hissettireceğiz" diye konuştu.
KDTP Mitroviça Şubesi Başkanı Ergin Kani de bir açıklama yaparak çok mutlu olduklarını dile getirdi ve "Bu uzun süredir yapmak istediğimiz bir şeydi. Kuzey Mitroviça belediye başkanı, meclis başkanı hepsi bizi destekledi Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.