SGK Uzmanı Özgür Erdursun kara haberi verdi: Emekliden kesilecek miktar belli oldu!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun milyonlarca emeklinin maaşında olacak erimeyi gözler önüne serdi. Özgür Erdursun'un açıklamasına göre emekli aylıklarının 5 bin liralık kısmı eriyerek yok olacak.Milyonlarca çalışanlar gibi Emekliler de Ocak ayında Memur emeklileri, SGK ve Bağ Kur emeklileri yüzde 49.25 oranında zam aldı. Son artışla birlikte en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye asgari ücretle çalışanların maaşı ise 17 bin liraya çıktı.

Ancak zaten düşük maaş alan SGK ve Bağ Kur emeklilerine yapılan bu zam, büyük kesimin 15 bin liralık açlık sınırın altında kalmasına yetmedi. Temmuz zammına kadar dayanamayacaklarını dile getiren emekliler arasında seyyanen zam beklentisi yükseldi.

Zamlı maaşlarda yüksek enflasyona bağlı fiyat artışları karşısında gözle görülür bir erime başladı. Ancak seçim öncesinde yapılması beklenen seyyanen zam konusunda ardı olumsuz açıklamalar geldi. 2024 yılını emekliler yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan son emekli maaşları, ek gösterge ve prim düzenlemesi konularında bir açıklama yaptı.

Erdoğan önümüzdeki Temmuz ayını işaret ederek yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranlarına göre emekli aylıklarının yeniden masaya yatırılacağını söyledi. Erdoğan diğer yandan memurlara uygulanan ek göstergelerin de kapsamının genişletileceği bir düzenlemenin hazırlıklarını bitirdiklerini ve küçük esnafın prim gün sayısı için de bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Ancak Temmuz öncesinde yapılacak bir zammın işaretini vermedi.

Bu açıklama sonrasından iki gün sonra da iktidar cephesinde konuşulan kulis bilgisinde ise maaş zammının seçim sonrasına Temmuz ayına kaldığı öne sürülüyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarına iyileştirilmenin 1 Temmuz’a kaldığını açıkladı. Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun ise 1 Temmuz'da emekli maaşlarının tekrar artırılacağını bunun yanı sıra asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağı açıklamaları yapılsa da toplum baskısı nedeni ile asgari ücretlilere de Temmuz'da zam yapılacağını söyledi.

Özgür Erdursun yaptığı bir hesaplama ile de emekli ve asgari ücretlinin 1 Temmuz’a kadar maaşlarında meydana gelecek eksilmeyi de vurguladı. Erdursun, Temmuz ayına kadar en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'nin değerinden 5 bin liralık bir erime olacağını, emeklinin eline sadece 5 bin lira kalacağını söyledi.

Özgür Erdursun'un hesabına göre 17 bin 2 lira olan asgari ücretin değeri 12 bin ila 10 bin TL arasına kadar düşecek. Erdursun "Ondan sonra tekrar iyileştirme yapacaklar. İyileştirme yapmaları bir işe yaramaz. Çünkü fiyatlar alacak başını gidecek” diye konuştu.

Kaynak: KAMU SON HABER