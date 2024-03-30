Nüfus müdürlükleri seçim günü açık olacak!

Yurttaşlar 31 Mart yerel seçimlerinde nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını merak ediyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimde İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık olup olmayacağı araştırılıyordu
SEÇİM GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde nüfus müdürlükleri açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yağılan açıklama:
"Vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için, tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2024 tarihlerinde hizmete devam edecektir."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.