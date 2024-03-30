30 Mar 2024 - 23:10- Gündem G:

Nüfus müdürlükleri seçim günü açık olacak!

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık olup olmayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Nüfus müdürlükleri seçim günü açık olacak! mask

Yurttaşlar 31 Mart yerel seçimlerinde nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını merak ediyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimde İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık olup olmayacağı araştırılıyordu

SEÇİM GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde nüfus müdürlükleri açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yağılan açıklama:

"Vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için, tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2024 tarihlerinde hizmete devam edecektir."
# seçim, ilçe

30 Mar 2024 - 23:10 - Gündem

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