31 Mar 2024 - 00:00- Siyaset G:

Başkan Hürriyet mal varlığını açıkladı 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mal varlığını açıkladı 

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Başkan Hürriyet mal varlığını açıkladı  mask
Başkan Hürriyet mal varlığını açıkladı 
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet mal varlığını açıkladı. Hürriyet sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Hayatım boyunca şeffaflığa ve dürüstlüğe büyük önem verdim. Mal varlığım; sadece milletvekilliği döneminden önce edindiğim mütevazi bir devre mülk ve iki adet otomobilden ibarettir.

"İZMİT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Ayrıca bugüne kadar da yaşam tarzımı hiç değiştirmedim. Hala kayınpederimin evinde oturuyorum ve onlarla yaşıyorum. Bu bilgileri sizlerle paylaşırken, İzmit’e hizmet etme yolunda gösterdiğiniz destek ve güven için de teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte daha iyi bir İzmit için çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Hürriyet mal varlığını açıkladı 
# büyük, hizmet, Fatma Kaplan Hürriyet

31 Mar 2024 - 00:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
05

Neredennn Nereye - Şükret , bir alyanstan başka bir şeyi olmayan gariban var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 13:57
02

Farklı Bakış - Çalışmış ama Çalmamış. Sosyal demokrat aday halkı için yemin etmiştir namus ve şeref için .

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 31 Mart 09:59
04

Ne Anlatıyorsunuz? - @Farklı Bakış 02 nolu yoruma cevabı: 03 Derince, sen İzmit'i tenkit edebilecek, değerlendirebilecek, hakkında yorum yapabilecek nitelik ve nicelikte değilsin, Derince'de dönenlerle ilgilen, İzmit'ime karışma. Tabii çalmadan yapabilmeye alışık değilsiniz ya itirazınız da, kıskançlığınızda ondan.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 31 Mart 13:29
03

Derince - @Farklı Bakış 02 nolu yoruma cevabı: 02 farklı bakış sosyal demokrat değil soytarı deyyusu

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 31 Mart 11:09
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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