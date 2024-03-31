Başkan Hürriyet mal varlığını açıkladı 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet mal varlığını açıkladı. Hürriyet sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Hayatım boyunca şeffaflığa ve dürüstlüğe büyük önem verdim. Mal varlığım; sadece milletvekilliği döneminden önce edindiğim mütevazi bir devre mülk ve iki adet otomobilden ibarettir.

"İZMİT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca bugüne kadar da yaşam tarzımı hiç değiştirmedim. Hala kayınpederimin evinde oturuyorum ve onlarla yaşıyorum. Bu bilgileri sizlerle paylaşırken, İzmit’e hizmet etme yolunda gösterdiğiniz destek ve güven için de teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte daha iyi bir İzmit için çalışmaya devam edeceğiz.”