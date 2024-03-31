TKH: "Sandıklara sahip çıkalım..."

Türkiye Komünist Hareketi'nin açıklamasına göre;

"Sandıklara ve oyumuza sahip çıkalım, meydanı boş bırakmayalım. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tüm parti üyelerimiz ve dostlarımızla sandık müşahitliği örgütlenmesine başlamış bulunmaktadır. Seçim günü atılabilecek hukuk dışı ve gayr-i meşru bütün adımları boşa çıkartacak tek güç yurttaşlardır.

Geleceğimize sahip çıkmak sandıklara sahip çıkmaktır.

Buradan bütün yurttaşları sandıkları sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sandıklarda müşahit/gözlemci olmak isteyen yurttaşlar müşahit kartlarını Partimizden edinebilir ya da musahit.tkh.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirler.

Bununla birlikte olası bütün hukuksuz durumlar karşısında örnek itiraz dilekçeleri için Partimize başvurmanız yeterlidir.

TKH, seçim günü avukatlardan oluşan Seçim Güvenliği Koordinasyonu kurmuştur. Her türlü olumsuz durumda TKH Seçim Güvenliği Koordinasyonu’na aşağıdaki telefon üzerinden ulaşılabilir.

Telefon: 0541 515 1920"