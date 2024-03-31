Cemaatçiler arasındaki savaş büyüyor: “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”

Tarikatçılar arasında çatışma büyüyor. İsmailağa Cemaati, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Cübbeli Ahmet’le hiçbir bağlarının kalmadığını bildirdi. Açıklamada Cübbeli Ahmet’in ‘tarikatın mahremini ortaya saçtığı’ belirtildi.
"NASI İHRAÇ EDECEK"
Cübbeli Ahmet bu açıklamaya; “" Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek” yanıtını verdi.
"BABAMDAN İNTİKAM ALMAK MI İSTİYOR"
İsmailağa Cemaati’nin kurucu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet hakkında yeni bir açıklama yaptı. Cübbeli Ahmet’in cemaati böldüğüne yönelik iddiaları dile getiren Ustaosmanoğlu, “Cübbeli hoca babamdan intikam almak mı istiyor? Hiç kimse bu yorumu yapmıyor. Bu lafla beraber ihvanı ikiye böldün. Birçok insan cemaatinden koparılmaya mı çalışılıyor? Yanlış yaptılar. Efendi hazretlerini sevdiğini iddia ediyor. Sevdiğini iddia eden insan cemaati kendine mal etmez. Cemaat babamın malıdır. Zorun ne senin? Benim yakınlarından herhangi birisine bir şey olduğu takdirde azmettirici olarak onu göstereceğim” diye konuştu.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Çekirge - Ağlayan kökten akepeliler işte nasıl anasını satıyorlar balya samana direk gökkuşağı na yumuşak oluyorlar alma mazlumun ahını ahirette hesap vermek zor.
Tamtamcılar.. - İyi yaa sizde kına yakarsınız.
Geri Zekalı - mama meeeeeee
Arif Olan Anlar - Bak oğul ne güzel söylemiş cemaat babamın malıdır diye daha nasıl anlatsın cemaatin hepsi mal işte
Hekimoğlu - Aynen
İmam - HADİ İNŞALLAH YİYİN BİRBİRİNİZİ BU MÜSLÜMAN MİLELTİN AHI ÇIKSIN SİZDE
Eroldemirbek - :)
Kullar Ali - İsrail'li hahamı haklı çıkartan tarikatlar, cemeatlar yolculuğunuz siyonizme askerliktir..
Oktay - tam sizlik,cemaatin ufak bir açığını görmeyin hemen haber yapın
Aynen Böyle - daha bir kez İstanbuldaki para sayma olayını görmedi kimbilir o gandiler kimleri fonfonlama yapıyor asas soru bu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.