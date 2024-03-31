Zorunlu kış lastiğinde son gün: 1 Nisan

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, yaz koşullarında performans kaybı yaşayan kış lastikleri, yakıt tüketiminde de artışa neden oluyor. Bu nedenle, sıcak havalarda kullanım için tasarlanmış yaz lastiklerine geçiş yapılması hem güvenlik hem de ekonomi açısından önemli faydalar sağlıyor.

Güvenli sürüş ve konforlu yolculuk için mevsimine uygun lastik kullanımı büyük önem taşıyor. Lastiklerinizin ömrünü uzatan ve uzun vadede maliyet tasarrufu sağlayan doğru lastik kullanımı, aracınızdan maksimum oranda konfor ve performans sağlamanıza yardımcı oluyor. Lastikler yaza hazır mı?

1 nisan itibarıyla sona erecek zorunlu kış lastiği uygulamaları ile birlikte kamu çalışanlarına özel 9 günlük Ramazan Bayramı tatili açıklaması ardından; sürücüler uzun sürecek tatil öncesinde araçlarını yola hazır hale getirmek için yaz lastiği arayışlarına başladı. Sıcak havalarda yola daha iyi tutunarak aracın manevra kabiliyetini artıran, ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa fren mesafeleri sunan sert kauçuk karışımlı yapısıyla yaz lastikleri, daha az yuvarlanma direnci ile yakıt tüketimini azaltıyor.

Sıcak hava koşullarında ve kuru zeminlerde optimum performans sağlamak üzere tasarlanan yaz lastikleri için Türkiye’de hava sıcaklığının 7°C ve üzerine çıkmasıyla güvenli bir sürüş için lastik değişim zamanı başlıyor.

Yaz lastiği takarken nelere dikkat edilmeli? Yaz lastiklerine geçiş yaparken, lastiklerin durumunu kontrol etmek ve montaj aşamasını doğru biçimde tamamlamak için bir dizi kontrol adımı gerekiyor. Lastik Basıncının Kontrolü, Diş Derinliği Kontrolü, Lastik Tarih Kontrolü gibi önemli adımlar içeren bu kontrollere ek olarak yaz boyunca yapılacak rutin kontroller de güvenli ve yüksek performanslı bir sürüş için önem taşıyor.

Kaynak: CNN TÜRK