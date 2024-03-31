31 Mar 2024 - 09:19- Asayiş G:

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.


"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
" Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kilis, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu, Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Afyon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Amasya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Diyarbakır’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Muğla’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Osmaniye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Uşak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

# emniyet, Ankara, medya, cumhuriyet

31 Mar 2024 - 09:19 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

Yrp Li - deaş buraya toplanmış demek ki soylu da hiiiç ilişmemiş .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 10:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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