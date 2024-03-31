Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart Pazar günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de sıcaklık artıyor mu? Kocaeli'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en yüksek 28 en düşük 16 derece olacak. İşte güncel hava durumu: