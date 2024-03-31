Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Kaynarca Yolu’nda sürücüsünün kimliği belirlemeyen 54 AJS 659 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde ağaca çarptı. Kazada 74 yaşındaki anne Zeliha Biricik, ikiz çocukları Hasan Biricik ve Hüseyin Biricik yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen anne Zeliha ve ikiz çocuklarından biri hayatını kaybederken, diğer oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, ailenin Kaynarca ilçesinde hayvancılık yaptığı ve iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenilirken otomobilin paramparça olduğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Asayiş
İftar vakti feci kaza: Anne ve ikiz oğullarından biri hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobilin ağaca çarptığı kazada 74 yaşındaki kadın ve oğlu hayatını kaybetti, bir oğlu yaralandı. Ailenin iftara yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Farklı Bakış - Tofas in en kötü bu araçlar. 30 km de çarpışma testi nde bile yolcunun yaşama şansı yüzde on. Toplayın ,trafikten artık bu tabutlukları.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.