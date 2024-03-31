31 Mar 2024 - 09:57- Yaşam G:

Hazal Kaya'dan radikal karar

Oyuncu Hazal Kaya imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestiren Kaya, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan radikal karar mask

Yıllardır saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imajını değiştirdi.

Ünlü oyuncu saçlarını kısacık kesitrdi. 

Hazal Kaya yeni halini Instagram hesabından "Saçlarımı göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" notuyla paylaştı.

Kaynak: cumhuriyet
# hazal kaya, yeni

31 Mar 2024 - 09:57 - Yaşam

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