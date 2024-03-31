TFF'den iki hakem hakkında flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakem Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa’nın devre arası hakem terfi listesine yaptığı itirazı reddetti.
Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 Ocak’ta yayımlanan devre arası hakem listesinde yer almayan Göçek ile Arslanboğa’nın itirazlarının kabul edilmediği belirtildi.
Sezon başında kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyurulan Hüseyin Göçek ile Arslanboğa, devre arası hakem listesinde yer almamıştı.
Göçek, son olarak 26 Kasım’da oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında, Arslanboğa ise 12 Kasım’da yapılan Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak görev almıştı.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.