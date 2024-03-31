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TFF'den iki hakem hakkında flaş karar

Tahkim Kurulu hakem Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa’nın itirazlarını değerlendirdi.

TFF'den iki hakem hakkında flaş karar mask

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, hakem Hüseyin Göçek ile Suat Arslanboğa’nın devre arası hakem terfi listesine yaptığı itirazı reddetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 3 Ocak’ta yayımlanan devre arası hakem listesinde yer almayan Göçek ile Arslanboğa’nın itirazlarının kabul edilmediği belirtildi.

Sezon başında kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyurulan Hüseyin Göçek ile Arslanboğa, devre arası hakem listesinde yer almamıştı.

Göçek, son olarak 26 Kasım’da oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçında, Arslanboğa ise 12 Kasım’da yapılan Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak görev almıştı.

Kaynak: yeniçağ
# var, türkiye

31 Mar 2024 - 10:11 - Spor

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