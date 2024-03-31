Dünya devi Türkiye'de fabrikasına kilit vurdu

İzmir Bergama'da bulunan ve 8 senedir faaliyette olan LM Wind Power, 27 Mart tarihinde resmen kapatıldı.
Dünyanın en büyük rüzgar türbini kanat üreticisi olan firma, Bergama’da 700 kişiye istihdam sağlamasıyla biliniyordu.
40 MİLYONLUK YATIRIM YAPTI
Dünyada sadece 15 fabrikası olan ve bunlardan biri de Bergama’da bulunan LM Wind Power, 2016 yılında Bergama için 40 milyon euroluk yatırım yaptı.
15. FABRİKASINI KURMUŞTU
Dünyanın en büyük rüzgar türbini kanat üreticisi olan Danimarkalı firma, 2016 yılında 15’inci fabrikasını Bergama’da kurma kararı almıştı.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gezgin Vatandaş - kapatmaya mecbur kaldı çünki dünyanın en büyük kanat imalatcısı türk firması oldu ve dünyanın her yerine daha kaliteli kanat ihracat ediyor Balıkesir Çanakkale bölgesinde görülebilir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.