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Büyükgöz: “Gebzemize hayırlı olsun”

Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz oyunu kullandı.

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Büyükgöz: “Gebzemize hayırlı olsun”
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Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, oyunu Gebze Mustafa Paşa İlkokulu’nda kullandı. Sabahın erken saatinde sandık başına giderek 1325 No’lu sandıkta oyunu kullanan Büyükgöz, “ Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize, Gebzemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
# seçim, cumhur ittifakı

31 Mar 2024 - 10:24 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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