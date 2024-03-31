AKP Kocaeli Teşkilatı seçim gününe her zaman olduğu gibi yine tarihi Orhan Camii’nde sabah namazı ile başladı. AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus ile birlikte Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AKP ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ve il yöneticileri, Orhan Camii’nde sabah namazını kıldıktan sonra “Haydi Bismillah” dedi ve tarihi seçim gününe başladı. Kısa bir açıklama yapan Talus, şöyle dedi: “Haydi Bismillah! Fethin sembolü, İzmit’imizin Tarihi Orhan Camiinde sabah namazımızı eda ettikten sonra günün ilk ışıklarıyla seçim gününe başladık. Allah hayırlı eylesin, şehrimiz ve ülkemiz için mübarek eylesin.”
31 Mar 2024 - 10:25- Siyaset Güncelleme:
AKP seçim gününe Orhan Camii’nde başladı
AKP Kocaeli Teşkilatı seçim gününe her zaman olduğu gibi yine tarihi Orhan Camii’nde sabah namazı ile başladı. AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.