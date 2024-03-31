31 Mar 2024 - 10:25- Siyaset G:

AKP seçim gününe Orhan Camii’nde başladı

AKP Kocaeli Teşkilatı seçim gününe her zaman olduğu gibi yine tarihi Orhan Camii’nde sabah namazı ile başladı. AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus...

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AKP seçim gününe Orhan Camii’nde başladı mask

AKP Kocaeli Teşkilatı seçim gününe her zaman olduğu gibi yine tarihi Orhan Camii’nde sabah namazı ile başladı. AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus ile birlikte Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AKP ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı  Muharrem Tutuş ve il yöneticileri, Orhan Camii’nde sabah namazını kıldıktan sonra “Haydi Bismillah” dedi ve tarihi seçim gününe başladı. Kısa bir açıklama yapan Talus, şöyle dedi: “Haydi Bismillah! Fethin sembolü, İzmit’imizin Tarihi Orhan Camiinde sabah namazımızı eda ettikten sonra günün ilk ışıklarıyla seçim gününe başladık. Allah hayırlı eylesin, şehrimiz ve ülkemiz için mübarek eylesin.”
# seçim, Muharrem Tutuş, AKP, cumhur ittifakı, Tahir Büyükakın

31 Mar 2024 - 10:25 - Siyaset

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