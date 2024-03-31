MHP'li Başkan Demirbaş oyunu kullandı

\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n \t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \nMilliyet\u00e7i Hareket Partisi Kocaeli \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Murat Nuri Demirba\u015f Ayfer-Gazanfer G\u00fcng\u00f6r \u0130lkokulu'nda 1367 nolu sand\u0131k da oyunu kulland\u0131.\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n \t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.