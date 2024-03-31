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MHP'li Başkan Demirbaş oyunu kullandı

MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş oyunu kullandı.

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MHP'li Başkan Demirbaş oyunu kullandı mask
MHP'li Başkan Demirbaş oyunu kullandı
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Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu'nda 1367 nolu sandık da oyunu kullandı.

31 Mar 2024 - 11:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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