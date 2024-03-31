Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde oy verme işlemi sürüyor

Türkiye’deki yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Saat 08.00 itibarıyla Yahya kaptan Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak seçmenler sandık başlarına geldi.Oy verme işlemi sakin şekilde devam ediyor. Ancak okulda kalabalık yok. Oy verme süreci sakin devam ediyor.