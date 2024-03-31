Türkiye’deki yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi Kocaeli'de son hızıyla başladı.Bu kapsamda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, bugün İzmit Ortaokulu'nda 1103 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma sonrasında Vali Yavuz, 31 Mart seçimini bugün gerçekleştiriyoruz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugün itibari ile 1 milyon 533 bin seçmenimiz oylarını kullanacak. Seçimin güven ortamında gerçekleşemesi bakımından 7 bin 87 güvenlik personelini seçim için görevlendirildik. Valilik olarak bu konuda planlamarı gerçekleştirdik. Bugüne kadar yaptığımız seçimlerde Kocaeli’de kayda değer bir olay meydana gelmedi. Beklentimiz yine bu yönde. Bugün anlık olarak yaşanan durumları takip edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmaması için çabalayacağız” dedi
31 Mar 2024 - 11:20- Siyaset Güncelleme:
Vali Yavuz, oyunu kullandı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Ortaokulunda sabah erken saatlerde oyunu kullandı. Yavuz, seçim için alınan güvenlik önlemleri kapsamında 7 bin 87 güvenlik peronelinin görevlendirildiğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.