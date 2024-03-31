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AKP İzmit 5 Bin kişiyle sandıklara sahip çıkacak

AKP İzmit İlçe Başkanlığı 31 Mart yerel seçimlerinde toplamda 5 bin kişiyle sandıklara sahip çıkacak.

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AKP İzmit 5 Bin kişiyle sandıklara sahip çıkacak mask


31 Mart yerel seçimlerinde İzmit'te 870 sandıkta oy kullanılacak. Bu kapsamda AKP İzmit İlçe Başkanlığı bir kadın, bir gençlik ve bir ana kademe yöneticisi olmak üzere her sandıkta sorumlular belirledi. Okul ve kat sorumluları ile birlikte 3 bin 500 kişiyle sandıklara sahip çıkmaya hazırlanan AKP İzmit, saha görevlileri ile birlikte yaklaşık 5 bin kişiyle seçim günü saha da olacak.
# seçim, AKP, ilçe

31 Mar 2024 - 11:23 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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