AKP İzmit 5 Bin kişiyle sandıklara sahip çıkacak



31 Mart yerel seçimlerinde İzmit'te 870 sandıkta oy kullanılacak. Bu kapsamda AKP İzmit İlçe Başkanlığı bir kadın, bir gençlik ve bir ana kademe yöneticisi olmak üzere her sandıkta sorumlular belirledi. Okul ve kat sorumluları ile birlikte 3 bin 500 kişiyle sandıklara sahip çıkmaya hazırlanan AKP İzmit, saha görevlileri ile birlikte yaklaşık 5 bin kişiyle seçim günü saha da olacak.