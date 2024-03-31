Sertif Gökçe, oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, sabah saatlerinde Derince Mersincik Mahallesi Çakabey İlkokulu 1182 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Gökçe oy kullanmaya eşi Sibel Gökçe ve oğluyla birlikte geldi.
“DERİNCE’MİZE HAYIRLI OLSUN”
Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe "Derince’mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.