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Sertif Gökçe, oyunu kullandı

CHP Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe sandık başına giderek oyunu kullandı

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Sertif Gökçe, oyunu kullandı
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Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, sabah saatlerinde Derince Mersincik Mahallesi Çakabey İlkokulu 1182 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Gökçe oy kullanmaya eşi Sibel Gökçe ve oğluyla birlikte geldi.

DERİNCE’MİZE HAYIRLI OLSUN”

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe "Derince’mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
# cumhuriyet, sertif gökçe

31 Mar 2024 - 11:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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