İzmit merkezde sandıklara yoğun ilgi var

ÇUKURBAĞ’DA YOĞUN İLGİ
Kentimizin ve dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan Çukurbağ’da sabahın ilk saatlerinden itibaren seçmenler sandıklara akın etti. Muhtar adayları, ihtiyar heyeti azaları seçmenlere kapıda pusula dağıttı ve sandıkları bulmalarına yardımcı oldu.
ULUGAZİ HER ZAMANKİ GİBİ
Kentin en eski okullarından biri olan Ulugazi İlkokulu’nda da sabahın erken saatlerinde yoğunluk gözlendi. Şık kıyafetlerde gelenlerin yoğunlukta olduğu Ulugazi İlkokulu bahçe kapısı girişinde de muhtar adayları pusula dağıttı, sandıklarını bulmaları için seçmenlere eşlik etti. Okulun ilk mezunlarının da ayın okullarında oy kullanıyor olması, hoş görüntüler oluşturdu.
TEML ÇARDAKLARI İMDADA YETİŞTİ
Havanın erken saatlerden itibaren sıcak olması nedeniyle, diğer okullara nazaran, bahçesinde çardak bulunan İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Sanat okulu) de erken saatlerde doldu. Mahalle sakinleri okula gelerek oylarını kullanırken, muhtar adayları ve aza adayları yardımcı oldu. Üç okulda da geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.