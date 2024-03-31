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Şahin Talus oyunu kullandı

AKP Kocaeli İl Başkanı Başiskele Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

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Şahin Talus oyunu kullandı
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AKP Kocaeli İl Başkanı Başiskele Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından sosyal medya hesabın üzerinden açıklamada bulunan AKP İl Başkanı Talus, “Başiskele Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyumuzu kullandık. Bütün vatandaşlarımızı oyunu kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.
# AKP, medya, Başiskele

31 Mar 2024 - 12:07 - Siyaset

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