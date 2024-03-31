Şahin Talus oyunu kullandı

AKP Kocaeli İl Başkanı Başiskele Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından sosyal medya hesabın üzerinden açıklamada bulunan AKP İl Başkanı Talus, “Başiskele Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyumuzu kullandık. Bütün vatandaşlarımızı oyunu kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.