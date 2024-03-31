Türkiye’deki yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanma işlemi son hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı ve başkan adayı Tahir Büyükakın eşi Figen Büyükakın’la birlikte Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'nde 1161 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
31 Mar 2024 - 12:08- Siyaset Güncelleme:
Büyükakın oyunu kullandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mevcut Başkanı ve başkan adayı Tahir Büyükakın oyunu kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.