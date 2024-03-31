Büyükakın oyunu kullandı

Türkiye’deki yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanma işlemi son hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı ve başkan adayı Tahir Büyükakın eşi Figen Büyükakın’la birlikte Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'nde 1161 numaralı sandıkta oyunu kullandı.