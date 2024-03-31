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Muharrem Tutuş oyunu kullandı  

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Gündoğdu İlkokulu’nda 2219 No’lu sandıkta oyunu kullandı.  

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Muharrem Tutuş oyunu kullandı  
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Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sabah saatlerinde Gündoğdu İlkokulu 2219 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Eşi Hanife Tutuş ve oğulları Enes, Hamza, ve Ömer ile birlikte sandık başına gelen Başkan Adayı Muharrem Tutuş, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve bölgedeki vatandaşlarla selamlaştı. Tutuş, “İzmit’imiz için hayırlı bir sonuç olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
# Muharrem Tutuş, İzmit belediyesi, cumhur ittifakı, 2024

31 Mar 2024 - 12:09 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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