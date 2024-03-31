Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sabah saatlerinde Gündoğdu İlkokulu 2219 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Eşi Hanife Tutuş ve oğulları Enes, Hamza, ve Ömer ile birlikte sandık başına gelen Başkan Adayı Muharrem Tutuş, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve bölgedeki vatandaşlarla selamlaştı. Tutuş, “İzmit’imiz için hayırlı bir sonuç olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
- Siyaset
Muharrem Tutuş oyunu kullandı
Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Gündoğdu İlkokulu’nda 2219 No’lu sandıkta oyunu kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.