Hürriyet ailesi ile oyunu kullandı

Yerel yöneticileri belirleyecek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Kocaeli'de kurulan 4 bin 731 sandıkta toplamda 1 milyon 533 bin 306 vatandaş oy kullanacak. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemleri ise saat 17:00 itibarıyla son bulacak.
EŞİ VE OĞLU İLE GİTTİ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de oyunu kullanan isimler arasında. Hürriyet, eşi ve oğlu ile birlikte gittiği İzmit İbni Sina İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.