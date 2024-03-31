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Hürriyet ailesi ile oyunu kullandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi ve oğlu ile birlikte gittiği İzmit İbni Sina İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hürriyet ailesi ile oyunu kullandı mask

Yerel yöneticileri belirleyecek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Kocaeli'de kurulan 4 bin 731 sandıkta toplamda 1 milyon 533 bin 306 vatandaş oy kullanacak. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemleri ise saat 17:00 itibarıyla son bulacak.

EŞİ VE OĞLU İLE GİTTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de oyunu kullanan isimler arasında. Hürriyet, eşi ve oğlu ile birlikte gittiği İzmit İbni Sina İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı.
# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, türkiye

31 Mar 2024 - 12:13 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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