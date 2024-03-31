Yılmaz Vural: Play-Off'larda iyi bir sıralama elde etmek istiyoruz.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak Play-Off'taki yerini sağlama alan Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yılmaz Vural, bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Kalan 6 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Zirveyle aramızda 14 puanlık fark var. Gerçekçi olmak gerekirse, direkt 1'inci Lig'e çıkma şansımız yok. Ancak Play-Off'larda iyi bir sıralama elde edip yolumuza bakacağız. İyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. Bu kulüp çok iyi projelendirildi. O nedenle sportif başarı da gelecektir" dedi..
Kaynak: aspor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.