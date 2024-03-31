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Yılmaz Vural: Play-Off'larda iyi bir sıralama elde etmek istiyoruz.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak Play-Off'taki yerini sağlama alan Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yılmaz Vural, bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. İşte detaylar....

Yılmaz Vural: Play-Off'larda iyi bir sıralama elde etmek istiyoruz. mask

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak Play-Off'taki yerini sağlama alan Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yılmaz Vural, bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Kalan 6 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Zirveyle aramızda 14 puanlık fark var. Gerçekçi olmak gerekirse, direkt 1'inci Lig'e çıkma şansımız yok. Ancak Play-Off'larda iyi bir sıralama elde edip yolumuza bakacağız. İyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. Bu kulüp çok iyi projelendirildi. O nedenle sportif başarı da gelecektir" dedi..

Kaynak: aspor
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31 Mar 2024 - 12:16 - Spor

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