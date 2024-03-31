Bülent Sarı oyunu kullandı

Türkiye’deki yerel yöneticilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanma işlemi devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, eşi ve kızıyla birlikte Arslanbey İlkokulu'nda 1015 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sarı oy kullanmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili eşim Filiz Sarı ve kızım Serra Sarı ile birlikte Arslanbey İlkokulunda oylarımızı kullandık. Görevi başındaki sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Seçim sürecinin şehrimize hayırlı olmasını temenni ederek, bütün vatandaşlarımızı sandıklara oy kullanmaya davet ediyorum” dedi.