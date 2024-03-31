Yasin Özlü, Eşi ile Birlikte Oyunu Kullandı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için oy verme işlemleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Başiskele'de de başladı. Cumhur İttifakı ve AKP Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü ve eşi de Yuvacık İlkokulu'nda kurulan 1085 nolu sandıkta saat 11:00 civarı oy verme işlemlerini gerçekleştirdiler.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan M. Yasin Özlü, "31 Mart Yerel Seçimleri için hamdolsun oyumuzu kullandık. Başiskele'mizde güzel bir demokratik ortam oluştu. Bizim kentimizde her seçim bayram havasında geçmiştir. Allah'ın izniyle bu günümüz de birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde geçecektir. Seçimlerimizin başta Başiskele'miz olmak üzere, ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimde görevli sandık başkanından müşahidlere kadar tüm herkese kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.M. Yasin Özlü, Yuvacık İlkokulu'ndaki tüm sandıkları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledikten sonra ilçedeki tüm okullarda kurulan sandıkları ziyaret etmek için yola çıktı.