31 Mar 2024 - 12:44- Siyaset G:

Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, oyunu Kadıköy'de kullandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Kadıköy'de kullandı.

Anadolu Ajansı
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Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, oyunu Kadıköy'de kullandı mask
Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, oyunu Kadıköy'de kullandı
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Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile 1105 numaralı sandıkta oy verdi. Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür ederek eşi ve oğluyla okuldan ayrıldı.

31 Mar 2024 - 12:44 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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