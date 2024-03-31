Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, oyunu Kadıköy'de kullandı

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile 1105 numaralı sandıkta oy verdi. Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür ederek eşi ve oğluyla okuldan ayrıldı.