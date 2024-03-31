Başkan Bıyık oyunu kullandı

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ikamet ettiği Darıca Emek Mahallesinde bulunan Halide Edip İlkokulu’nda 1164 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Annesi Fadime Bıyık, Eşi Havva Bıyık ve çocukları Tuba ve Büşra Bıyık ile birlikte oy kullanan Başkan Muzaffer Bıyık, “Güzel bir kampanya dönemi geçirdik. 5 yıl boyunda ortaya koyduğumuz çalışmaları ve önümüzdeki dönem için planladığımız yatırımları kampanya sürecinde kapı kapı gezerek anlattık. Artık söz Darıcalı hemşerilerimizin. Biz de demokrasimizin gereğini yaparak oyumuzu kullandık. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Milletimizin iradesine, sağduyusuna güveniyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve Darıca’mız için hayırlı, uğurlu olsun. Kazanan ülkemiz, milletimiz ve Darıca olsun” dedi.
OKULLARI GEZDİ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Oyunu kullandıktan sonra okulda bulunan sınıfları da tek tek gezen Başkan Muzaffer Bıyık, sandık görevlilerine selam verdi. İlçe genelindeki bütün okulları tek tek gezen Başkan Muzaffer Bıyık, oy vermeye gelen vatandaşlarla da sohbet edip seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.